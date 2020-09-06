Denizli'de 264 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Jandarmanın düzenlediği operasyonda M.S, G.T, S.D, N.İ, M.H. ve N.H. gözaltına alındı.
Yapılan aramada zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:49 - Kaynak: AA
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