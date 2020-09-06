Denizli'de 264 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de 264 sikke ele geçirildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda M.S, G.T, S.D, N.İ, M.H. ve N.H. gözaltına alındı. Yapılan aramada zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika

Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış

Sınava geç kalan da var kimliğini unutan da: KPSS'de yine bilindik sahneler yaşandı

Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı

Son dakika! MSB, Oruç Reis'ten yeni görüntü paylaştı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler

Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi

ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü

Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı

Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"

Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti

Eşeği elinden alınacak olan çiftçiye müjdeyi kaymakam verdi: Taksitler ödenecek, devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz

Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu

Atış poligonunda evlilik teklifi alan genç kadın, 'evet' hedefine ateş ederek teklifi kabul etti

Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı

Trafiğe neden olduğu iddialarına Soylu'dan manidar yanıt: Özür dilerim, olmamam gereken bir yerdeydim