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29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi - Son Dakika

29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi

11.11.2021 18:17

Denizli'de 29'uncu İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı başladı.

Denizli'de 29'uncu İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı başladı.

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) Başkanı Prof. Dr. Ali Soylu, İLDEK daimi üyesi Prof. Dr. Asaf Varol'un yanı sıra çevrim içi olarak çeşitli üniversitelerden dekanlar katıldı.

PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, yaptığı konuşmada, iletişim olmazsa insanlığın var olamayacağını söyledi.

Gelişen teknolojiye ayak uydurarak iletişim fakültesinden donanımlı öğrenciler mezun etmeyi hedeflediklerini aktaran Kutluhan, şöyle devam etti:

"İletişim alanı ve iletişim kavramı, gelişen teknolojik imkanlar ve küreselleşen dünya şartları kapsamında daha da bir önem kazanmıştır. Özellikle dijital dönüşüm ve yeni ağların oluştuğu bu zamanda geleceğin insanını yetiştirmek üzere sürekli yeni atılımlar yapma mecburiyeti vardır. Kıyasıya rekabetin yaşandığı medya dünyasında en kaliteli ve en iyi olanın yer bulduğu, bu girişimlere göre hazırlık yapanların var olabildiği bir zamandayız. Bu sebeple zamanın ruhunu iyi yakalamak ve iyi okumak gerektiği bir kez daha önem arz etmiştir. İletişim varsa hayat vardır. Bizler Pamukkale Üniversitesi olarak iletişimi önceleyen bir yapıyı benimsedik."

Prof. Dr. Ali Soylu ise toplantıda iletişim fakültelerinin sorunlarının ele alınacağını belirtti.

Türkiye'deki 67 iletişim fakültesi başta olmak üzere KKTC, Kırgızistan ve Balkanlar'da yer alan iletişim fakülteleri dekan ve temsilcilerini bir araya getiren bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Soylu," İLDEK konseyi her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya gelerek toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılarda iletişim fakültesinin sorunları ele alınmakta ve öneri mahiyetinde raporlar hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir." ifadelerini kullandı.

29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi
29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi

Pamukkale Üniversitesi, Ali Soylu, Denizli, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29. İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi - Son Dakika


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