Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi. - DENİZLİ

Denizli, Deprem, Baklan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor
Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:54:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]