Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Denizli'de 3.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
Denizli'nin Baklan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi. - DENİZLİ
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