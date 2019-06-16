Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem

28 dakika önce

Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesi olduğu belirlenen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesi olduğu belirlenen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, saat 10.41'de, merkez üssü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Boğazici Üniversitesi, Honaz, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Dedemizden kaldı" deyip turistik yolu kapattılar! Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]