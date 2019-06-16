Denizli'de 3.2 büyüklüğünde deprem
28 dakika önce
Denizli'de merkez üssü Honaz ilçesi olduğu belirlenen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
'de merkez üssü Honaz
ilçesi olduğu belirlenen 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, saat 10.41'de, merkez üssü Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi olan ve 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 5 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. - DENİZLİ
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