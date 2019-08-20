Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
40 dakika önce
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli
'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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