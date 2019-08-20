Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

40 dakika önce

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Denizli, Çardak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP lideri Bahçeli'nin "geri dönün" çağrısı karşılık buldu
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:19:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]