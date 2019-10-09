Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

34 dakika önce

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

DENİZLİ'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 19.22'de Richter Ölçeği'ne göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 8.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçenin 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğünde depremi yaşadığını hatırlatarak, bu sarsıntıyla biraz tedirgin olduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde köylerde bazı binalar hasar görmüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:59 Kaynak: DHA
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