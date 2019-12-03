Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
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Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

6 saat önce

Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerden oluşan mehteran takımı çaldığı marşlar eşliğinde "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel

Denizli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, engelli bireylerden oluşan mehteran takımı çaldığı marşlar eşliğinde "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.


Denizli Valiliği önünde düzenlenen programda konuşmaların ardından, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe vatandaşlar ve protokolde katılım sağladı. Burada konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Engellilerimiz için, çocuklarımız için ne kadar fedakarlık yapılsa ne kadar imkan sunulsa azdır. Bugün onları daha iyi anlamak, daha iyi hissetmek için bizler onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Spor yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi


Konuşmaların ardından özel eğitim gören engellilerin oluşturduğu mehteran takımı tarafından marşlar çalındı. Program devam ederken gün boyunca büyükşehir belediyesinin önünde bulunan dev ekranda ise Avrupa, Türkiye ve Denizli'de spor kategorilerinde ödül alan engelli bireylerin fotoğrafları slayt şeklinde sunuldu.


"Biz her gün özeliz"


Doğuştan sol eli olmayan ve biyonik protez kullanan 12 yaşındaki Nuriye Gürel, duygularını şöyle anlattı:


"Bugün çok heyecanlıyım, ama her gün engelliler günü tek bugün değil, her gün biz özeliz bu engeli siz oluşturuyorsunuz, bu engeli siz kıracaksınız."


Program çeşitli gösterilerin ardından sona erdi. - DENİZLİ

Dünya Engelliler Günü, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:16 Kaynak: İHA
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