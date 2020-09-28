Denizli'de 3 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kent genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda yaptıkları aramada her biri 220 litre kapasiteli ve dolu vaziyette 14 adet tank olmak üzere toplamda 3 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Aramanın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ