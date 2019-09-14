Denizli'de 3 çocuk annesi kadın kayboldu
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Denizli'nin Çal ilçesinde 3 çocuk annesi kadının evinden ayrıldıktan dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00 Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ilçesinde 3 çocuk annesi kadının evinden ayrıldıktan dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Süller Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hanife Bozanoğlu'ndan 11 Eylül Çarşamba sabahı evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, jandarma ve polise başvurdu.
Genç kadının eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.
Hayatından endişe eden ailesi, Hanife Bozoğlu'nu görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini istedi.
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