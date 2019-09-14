Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3 çocuk annesi kadın kayboldu
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Denizli'de 3 çocuk annesi kadın kayboldu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 3 çocuk annesi kadının evinden ayrıldıktan dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Denizli'de 3 çocuk annesi kadın kayboldu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde 3 çocuk annesi kadının evinden ayrıldıktan dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Süller Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hanife Bozanoğlu'ndan 11 Eylül Çarşamba sabahı evden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, jandarma ve polise başvurdu.

Genç kadının eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.

Hayatından endişe eden ailesi, Hanife Bozoğlu'nu görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine bildirmelerini istedi.

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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