Denizli'de 3 dekarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Denizli'nin Bekilli ilçesinde çıkan yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yeni Mahalle'deki Tata mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Bekilli belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi.
Jandarma ve mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Müdahaleyle 3 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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