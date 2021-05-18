Denizli'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) il ve ilçe sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün hücre evlerinde saklandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt adına Niğde ve Kuzey Irak'ta faaliyette bulunduğu ve örgütün Sinop yöneticiliğini yaptığı öne sürülen S.A. örgütün Sarayköy ilçe sorumlusu olduğu belirtilen A.Ş. ile "Kale ilçesi mütevellisi" olduğu öne sürülen Y.T.İ. gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ş'nin, 19 Ocak 2014'te Adana'da "MİT tırlarının durdurulması" olayına ilişkin davada ceza alan eski savcılardan Özcan Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile A.Ş. tutuklandı, Y.T.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.