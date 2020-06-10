Denizli'de 3 İranlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de 3 İranlı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 kişi, tutuklandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağını bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gün ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kilo 250 gram esrar ve 96 ecstasy hap ele geçirildi. Jandarma, İran uyruklu R.A. A.Ş., ve Y.V.'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor

Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?

Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı

Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?

Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu

Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu