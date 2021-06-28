Denizli'de 3 kaçakçı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de cinsel içerikli ürün ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken 500 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 2 ruhsatsız tabanca ve 36 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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