Denizli'de 3 katlı bina alev alev yandı

DENİZLİ - Denizlide üç katlı bir binada çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevler metrelerce göğe yükselirken yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Binada kalanların olup olmadığı ise bilinmiyor.