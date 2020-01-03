Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası - Son Dakika

Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası

7 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi.

Denizli'de 3 kedinin kimyasal madde ile telef edildiği iddiası, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi. Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


Olay, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sever Cennet ve İbrahim Topcan isimli yaşlı çift mahallede uzun süredir kedileri besliyordu. Cennet toptan önceki gün kedilere mama vermek için evinin dışına çıkınca kedilerinin olmadığını fark etti. Ardından çevrede kedileri aramaya başlayan Cennet Topcan, çöp konteynırının yanına gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kedilerden ikisinin çöp konteynırının birinin ise yanında hareketsiz yattığını gören Topcan yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek telef olan 3 kedi ile ilgili tutanak tutup soruşturma başlattı.


Yapılan ilk tespitlerden kedilerin kimyasal madde kullanılarak telef edildiği belirlendi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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