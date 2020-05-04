Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ali Kılınç idaresindeki 42 HG 186 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Ziya Tıkıroğlu Caddesindeki kontrolsüz kavşakta Kadir Bilal Öz yönetimindeki 58 NU 703 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada iki araç sürücüsü ile Oktay Kılınç yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza, olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.