Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı - Son Dakika

Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı

Denizli'de yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılması sonucu yaralanan 3 leyleğe Denizli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Denizli'de yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılması sonucu yaralanan 3 leyleğe Denizli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.


Bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleklerin yapılan kontrollerinde elektrik akımına kapılması sonucu yaralandıkları tespit edildi. Elektrik akımına kapılmaları sonucu ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan leyleklerin tedavisine geçen hafta başlandı. Tedaviye hızla cevap veren leyleklerden ikisinin iyileştiği ve kanat egzersizlerine başlandığı belirtilirken, diğer leyleğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, elektrik tellerine çarpmaları sonucu akıma kapılarak yaralanan 3 leyleğin yaklaşık 1 haftadır tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tedavileri tamamlanan leyleklerden ikisinin kanat egzersizlerini yaptırdıklarını belirten Veteriner Hekim Alkaya, kısa süre içinde yeniden doğal hayata bırakacaklarını söyledi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:35:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]