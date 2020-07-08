- Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı - Son Dakika

- Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı

- Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı Denizli'de yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılması sonucu yaralanan 3 leyleğe Denizli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

- Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı

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DENİZLİ - Denizli'de yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılması sonucu yaralanan 3 leyleğe Denizli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Bir süre önce Bozkurt ilçesinin Cumalı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 3 leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleklerin yapılan kontrollerinde elektrik akımına kapılması sonucu yaralandıkları tespit edildi. Elektrik akımına kapılmaları sonucu ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan leyleklerin tedavisine geçen hafta başlandı. Tedaviye hızla cevap veren leyleklerden ikisinin iyileştiği ve kanat egzersizlerine başlandığı belirtilirken, diğer leyleğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, elektrik tellerine çarpmaları sonucu akıma kapılarak yaralanan 3 leyleğin yaklaşık 1 haftadır tedavisinin sürdüğünü belirtti. Tedavileri tamamlanan leyleklerden ikisinin kanat egzersizlerini yaptırdıklarını belirten Veteriner Hekim Alkaya, kısa süre içinde yeniden doğal hayata bırakacaklarını söyledi.

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Denizli'de 3 leylek elektrik akımına kapılarak yaralandı - Son Dakika
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