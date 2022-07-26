Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya 'dan Uşak 'a gittiği belirlenen ve şüphelenilen bir minibüsü takibe aldı. Minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada plastik tanklar içinde yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü V.P, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen V.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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