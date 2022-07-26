Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

26.07.2022 08:25
Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

PLASTİK TANKLAR İÇİNDE 3 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Uşak'a gittiği belirlenen ve şüphelenilen bir minibüsü takibe aldı. Minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada plastik tanklar içinde yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü V.P, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen V.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:28 18 ilde FETÖ operasyonu! 1'i binbaşı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
08:15 Taraftar çıldırdı! Galatasaray yönetiminin hedefinde 3 futbolcu var
08:02 Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımıza AB vatandaşlığı verme vaadinde bulunarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı
05:31 Tartıştığı sevgilisine kursun yağdıran adam, polis merkezine teslim oldu
04:44 15 üniversiteye yeni fakülteler açılacak! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
01:15 Ailenin zehirlenme sebebi yemeklermiş! Kızılırmak suyundan zehirlendikleri iddia edilmişti
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 08:43:22. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement