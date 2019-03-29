Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3'ü Metruk 4 Ev Yandı

Denizli'de 3'ü Metruk 4 Ev Yandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde metruk binada çıkan yangında alevler bitişikteki evlere sıçradı.

Denizli'de 3'ü Metruk 4 Ev Yandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde metruk binada çıkan yangında alevler bitişikteki evlere sıçradı.  İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahaleleri sonucunda söndürülen yangında 3'ü metruk 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Çal ilçesi Denizler Mahallesi Arslanlar Sokak'ta bulunan metruk evlerde dün saat 18.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Sarı'ya ait eve sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, Mehmet Suna, Osman Şafak ve Burhan Güleç'e ait metruk evler kül olurken, Mehmet Sarı'ya ait ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:13 Kaynak: DHA

İtfaiye, Çal, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alacak Putin, Kırgızistan'da Askerlere Türkçe Seslendi: Selam, Asker
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 02:47:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3'ü Metruk 4 Ev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]