Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, sanatçılar Teoman ve Fatma Turgut konser verdi.
Merkezefendi ilçesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.
Yürüyüş sırasında 200 metrelik Türk bayrağı açıldı, İzmir Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.
Daha sonra Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı (MKM) yanındaki alanda Teoman konser verdi.
Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise Fatma Turgut sahne aldı.
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