Denizli 'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi, sanatçılar Teoman ve Fatma Turgut konser verdi.

Kaynak: AA

Fatma Turgut, Denizli, Güncel, Son Dakika

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