Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na 'mesafeli' kutlama - Son Dakika

DENİZLİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98'inci yıl dönümü koronavirüs önlemleri gerekçesiyle bu yıl kısıtlı programla kutlandı. Kutlamalar Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve şehitlik ziyaretiyle sınırlı tutuldu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur