Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi - Son Dakika
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Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi

26.07.2022 09:14
Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İğdir Kavşağı'nda uygulama yaptı.

Durdurulan bir minibüste yapılan aramada 30 bin makaron ele geçirildi. Sürücü R.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Denizli'de minibüste 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi - Son Dakika
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