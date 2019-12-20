Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ek

6 saat önce

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-EK.

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-EK

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ek

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:15 Kaynak: DHA
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