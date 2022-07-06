Son dakika haber! Denizli'de ormanlarda konaklamak ve ateş yakmak kısıtlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Denizli'de ormanlarda konaklamak ve ateş yakmak kısıtlandı

06.07.2022 16:35
Son dakika haber! Denizli'de ormanlarda konaklamak ve ateş yakmak kısıtlandı

Son dakika gündem haberi... DENİZLİ Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda insani faktörlere bağlı olarak yangın riski bulunduğu için piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.

DENİZLİ Valiliği, mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda insani faktörlere bağlı olarak yangın riski bulunduğu için piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceği değerlendirildi. Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, "6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver ve benzeri amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir." denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Denizli'de ormanlarda konaklamak ve ateş yakmak kısıtlandı - Son Dakika

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