Son Dakika Haberleri: Denizli'de 32 sanayi tesisinde denetim yapıldı
Son Dakika Güncel Denizli'de 32 sanayi tesisinde denetim yapıldı

Denizli'de 32 sanayi tesisinde denetim yapıldı

1 saat önce

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kentteki 32 sanayi tesisinde atık su ve baca gazı emisyonu denetimi yapıldı.

Denizli'de 32 sanayi tesisinde denetim yapıldı, System.String[]

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kentteki 32 sanayi tesisinde atık su ve baca gazı emisyonu denetimi yapıldı.


Denetimlerin Büyük Menderes Nehrinin ana kollarından biri olan Çürüksu Çayı çevresindeki sanayi tesislerinde yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde baca gazı emisyon ölçümlerinin yapıldığı ayrıca tesislerin atık su tahliye hatlarından da numuneler alındığı belirtildi. Yapılan ölçümler ve alınan numunelerin değerlendirmelerinin yapılacağı ve sonuçların dikkatli bir şekilde takip edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Menderes, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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