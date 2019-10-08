Denizli'de 32 sanayi tesisinde denetim yapıldı

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kentteki 32 sanayi tesisinde atık su ve baca gazı emisyonu denetimi yapıldı.



Denetimlerin Büyük Menderes Nehrinin ana kollarından biri olan Çürüksu Çayı çevresindeki sanayi tesislerinde yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde baca gazı emisyon ölçümlerinin yapıldığı ayrıca tesislerin atık su tahliye hatlarından da numuneler alındığı belirtildi. Yapılan ölçümler ve alınan numunelerin değerlendirmelerinin yapılacağı ve sonuçların dikkatli bir şekilde takip edileceği öğrenildi. - DENİZLİ