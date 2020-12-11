Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak - Son Dakika

Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak

11.12.2020 11:27
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirilen Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme projesi kapsamında 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirilen Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme projesi kapsamında 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Aydın iline yaptığı yatırımlarla Denizli'nin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuldu. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edildiği ifade edildi ve bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği belirtildi.

"35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır"

Yapılan yatırımlarla ekonomiye toplam 39 milyon 270 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflediklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada; "Denizli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme işi kapsamında sulama şebekesi ana boru hattında 3 bin 130 metre uzunluğunda 1.800 milimetrik çapında CTP boru imalatları montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İşin tamamlanmasıyla birlikte Irlıganlı, Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 39 milyon 270 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunarken, emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak
Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri, Denizli, Aydın, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de 35 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak - Son Dakika Ekonomi


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