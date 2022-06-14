Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

14.06.2022 14:15
Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Denizli'de yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde yurt dışına kaçmayı planlayan 35 düzensiz göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Denizli'de yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde yurt dışına kaçmayı planlayan 35 düzensiz göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla girerek yine aynı şekilde yurt dışına kaçmayı planlayan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için Denizli'de de denetimler aralıksız olarak sürüyor. Çalışmalarda yasal kalış sürelerini ihlal eden, izinsiz çalışan ve ayrıca suça karışarak halkın huzurunu bozup, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu kişilere fırsat verilmiyor.

Denizli'de giriş çıkışlarında bulunan arama- kontrol noktalarında yapılan son denetimlerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve aynı yöntemle Muğla üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıkları tespit edilen 35 düzensiz göçmen ile bu kişilere yardım eden 5 organizatör yakalandı. İşlemleri tamamlan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörler hakkında ise "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

YORUMLAR
500
DENİB Başkanı Memişoğlu'na TİM'de önemli görev DENİB Başkanı Memişoğlu'na TİM'de önemli görev
Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement