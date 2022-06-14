Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentin giriş ve çıkışlarındaki arama kontrol noktalarında çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.