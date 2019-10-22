Son Dakika Haberleri: Denizli'de 39 ayrı suçtan aranan hükümlü polisten kaçamadı
Son Dakika Güncel Denizli'de 39 ayrı suçtan aranan hükümlü polisten kaçamadı

Denizli'de 39 ayrı suçtan aranan hükümlü polisten kaçamadı

51 dakika önce

Denizli'de, 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Denizli'de 39 ayrı suçtan aranan hükümlü polisten kaçamadı, System.String[]

Denizli'de, 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tavas ilçesi Karahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Mustafa Yusmak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte kimlik taşıyan hükümlünün kulladığı 20 ACP 927 plakalı otomobille Denizli kent merkezine gittiğinin belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.

Bunun üzerine takibe alınan otomobil, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde durdurulmak istendi.

Polisin ikazına rağmen kaçan sürücünün otomobili, kovalamaca sonucu Kocakır mevkisinde durduruldu.

Araçtan inip yaya kaçmaya çalışan Yusmak, polis tarafından yakalandı.

Sahte kimlik taşıyan Yusmak hakkında, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi 39 ayrı suçtan toplam 21 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Karahisar, Denizli, Tavas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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