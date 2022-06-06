Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi

06.06.2022 16:33
Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 396 internet sitesine erişimi engelledi.

Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 396 internet sitesine erişimi engelledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu müstehcen içerikli 191, yasa dışı bahis içerikli 150, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 3, uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 39 ve 13 diğer suçlardan site belirlendi.

Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 396 sitenin erişime kapatılması sağlandı.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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