Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu müstehcen içerikli 191, yasa dışı bahis içerikli 150, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 3, uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 39 ve 13 diğer suçlardan site belirlendi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

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