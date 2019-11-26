Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. - DENİZLİ

Denizli, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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