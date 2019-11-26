Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
Denizli'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Araştırma verilerine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 23.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Denizli kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. - DENİZLİ
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