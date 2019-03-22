Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

17 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32'de, merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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