Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

13 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:43 Kaynak: AA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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