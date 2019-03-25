Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem
13 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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