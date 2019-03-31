Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:03 Kaynak: AA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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