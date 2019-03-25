Denizli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor. - DENİZLİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:33 Kaynak: İHA
Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!
Denizli Acıpayam'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı
İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller