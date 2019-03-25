Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Acıpayam ilçesinde bugün saat 9.15'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi. Bölgede artçı depremler sürüyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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