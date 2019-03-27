Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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