Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:43 Kaynak: AA
Otopside Fark Edildi, Apartman Karantinaya Alındı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi