Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 

Denizli Acıpayam'da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.  

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:46 Kaynak: DHA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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