Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:15 Kaynak: AA
Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler
Son Dakika! İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi