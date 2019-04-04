Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01'de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:15 Kaynak: AA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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