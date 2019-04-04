Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 18.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Acıpayam olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:17 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler Son Dakika! Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek! Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]