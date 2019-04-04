Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DENİZLİ (İHA) – Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 18.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Acıpayam olduğu kaydedildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:17 Kaynak: İHA
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Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
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