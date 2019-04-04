Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
DENİZLİ'de, geçen 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Acıpayam ilçesinde bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.
DENİZLİ'de, geçen 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Acıpayam
ilçesinde bugün de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.01'de merkez üssü Denizli
'nin Acıpayam ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, Acıpayam ve çevre ilçelerde de hissesildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
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