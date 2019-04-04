Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 18.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Acıpayam olduğu kaydedildi.
(Gökten Ceylan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:26 Kaynak: İHA
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Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
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