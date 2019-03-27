Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem (2)
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ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Denizli
Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam
ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.
DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:26 Kaynak: DHA
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