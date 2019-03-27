Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem (2)

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem (2)

27 dakika önce

ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Denizli'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL 

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:17 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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