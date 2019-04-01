Denizli'de 4,5 Büyüklüğünde Deprem
27 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49'da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:06 Kaynak: AA
Denizli ve Erzincan'da Deprem Meydana Geldi
Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar
Son Dakika! İmamoğlu 9'uncu Kez Kameralar Karşısına Çıkıp Kazandığını Söyledi
Son Dakika! AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun