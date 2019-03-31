Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem
46 dakika önce
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DENİZLİ'nin Acıpayam
ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli
'nin yanı sıra İzmir
, Aydın
ve Muğla
'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30'da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Denizli'de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görürken, sonraki süreçte de bölge beşik gibi sallanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise depremin ilçenin Karahüyük
Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:14 Kaynak: DHA
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