Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem

36 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'da merkez üssü Acıpayam olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:22 Kaynak: AA

AFAD, Acıpayam, Denizli, Güncel
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