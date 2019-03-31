Denizli'de 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'da merkez üssü Acıpayam olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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