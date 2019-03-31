Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (2)
42 dakika önce
BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDIDenizli'nin Acıpay ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremle daha sallandı.
BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDI Denizli
'nin Acıpay ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın büyüklüğünü 4.1 olarak saptadığı deprem, saat 14.45'te meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: DHA
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