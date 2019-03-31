Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

42 dakika önce

BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDIDenizli'nin Acıpay ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremle daha sallandı.

Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDI

Denizli'nin Acıpay ilçesi, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından ikinci bir depremle daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın büyüklüğünü 4.1 olarak saptadığı deprem, saat 14.45'te meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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