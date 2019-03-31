Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (3)

Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (3)

33 dakika önce

VALİ KARAHAN: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKDenizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı.

Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (3), System.String[]
VALİ KARAHAN: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı. Vali Karahan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz bildirim olmadığını belirterek, "5.5 büyükülğündeki depremden sonra orta hasarlı bazı binalar vardı. Belki kerpiç olan o evlerde zarar oluşmuş olabilir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:23 Kaynak: DHA

Denizli, Acıpayam, Güncel
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