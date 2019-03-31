Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (4)
1 saat önce
VALİ KARAHAN: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOKDenizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı.
VALİ KARAHAN: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK Denizli
Valisi Hasan Karahan, Acıpayam
ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yaptı. Vali Karahan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz bildirim olmadığını belirterek, "5.5 büyükülğündeki depremden sonra orta hasarlı bazı binalar vardı. Belki kerpiç olan o evlerde zarar oluşmuş olabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:01 Kaynak: DHA
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